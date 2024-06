Was die Prozeduren im Ortschaftsrat betrifft: In Groß Schierstedt haben sie den Generationswechsel offensichtlich geplant. Die ehemaligen Räte bleiben ansprechbar. Übrigens gehören alle Ortschaftsräte hier der gleichen Wählergruppe an, der Wählerinitiative Groß Schierstedt. Ein Vertreter von Parteien sitzt hier nicht am Tisch. Auch das ist auf dem Dorf nicht untypisch. Vielleicht hilft Geschlossenheit auch, wenn es darum geht, in einer Stadt wie Aschersleben die Interessen eines einzelnen Ortsteils zu vertreten. Immerhin gehören zur Gemeinde noch zehn weitere Dörfer und die Kernstadt.