Wolfgang Ruland ist Obermeister der Bestatter-Innung in Sachsen-Anhalt. Bildrechte: MDR/Alisa Sonntag

Wolfgang Ruland ist Obermeister der Bestatter-Innung in Sachsen-Anhalt, kennt also auch die Situation bundesweit. Derzeit gebe es in Deutschland 160 Krematorien, die seit vielen Jahren durch ständige Investitionen in Öfen und Filteranlagen auf die steigenden Anforderungen des Umwelt- und Klimaschutzes reagierten, so Ruland. Das gelte auch für das Krematorium in Schönebeck. "Wir sind im Grunde genommen sehr umweltbewusst in unserem Tun. Hier in Schönebeck ist es uns gelungen, in den letzten Jahren sowohl den Energieverbrauch im Bereich Strom als auch im Bereich Gas zu senken, um circa 25 Prozent."