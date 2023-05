Nachdem am Sonntag ein junges Lama von einem Zug erfasst wurde, muss der Halter nun mit einer Anzeige rechnen. Wie die Bundespolizei in Magdeburg mitteilte, wird in solchen Fällen immer geprüft wird, ob dem Halter der Tiere ein Fehlverhalten vorzuwerfen ist. Ist dies der Fall, könne für Zugverspätungen oder Zugausfälle mit einem Bußgeld belegt werden. Für eventuelle Sachschäden an den Zügen oder Bahngleisen könne er darüber hinaus auf dem zivilrechtlichen Weg von der Deutschen Bahn AG haftbar gemacht werden.