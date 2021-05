Neue Gesichter in der Klasse. Kinder, die mitunter still sind, weil sie kaum die Sprache sprechen. Anmeldungen mitten im Schuljahr, Knall auf Fall. Neue Schüler, die sich erst zurechtfinden müssen, in einem fremden Land, im Schulstoff, mit ihren Mitschülern. Beim Ankommen hilft ein Deutschlehrer aus Schönebeck. Allerdings nicht hier – sondern in Armenien. In seinem Unterricht an einer Schule in Jerewan sitzen auch Kinder, die lange in Deutschland gelebt haben. Bis ihre Familien ausgereist sind oder abgeschoben wurden. In ihr Herkunftsland ist Armenien.

Holger Schmidt unterrichtet in Armenien

Armenischen Schülern die deutsche Sprache näher zu bringen, das ist der Job von Holger Schmidt. Seit sechs Jahren lebt und arbeitet er an einer seiner Schule in der armenischen Hauptstadt Jerewan und unterrichtet Deutsch. In seinen Klassen sitzen immer wieder auch Kinder und Jugendliche, die schon schon ziemlich gut Deutsch können, einfach weil sie lange in Deutschland gelebt haben.

"Ich weiß nicht durch wen, aber diese Kinder werden an unsere Schule weitergeleitet", sagt er. Und so unterrichtet er auch die 15-jährige Vergine. Sechs Jahre hat sie in Deutschland gelebt. Dann wurde sie mit ihrer Familie abgeschoben. Zurück nach Armenien: "Wir haben alle geweint. Und dann sind wir halt am ersten Tag zu meinem Onkel gefahren. Er hat uns vom Flughafen abgeholt."

Zwei aus Sachsen-Anhalt in Jerewan

Wie das Ankommen funktioniert, darüber sprechen wir mit Vergine in einem Videochat. Holger Schmidt hat den Termin vermittelt. Wir wollen nicht über die rechtliche Situation in Deutschland sprechen, über Asylverfahren oder die Gesetzeslage. Sondern darüber, wie es ist, nach Jahren in Deutschland in einem fremden Land aufzuwachsen, Anschluss zu finden im Alltag.

Die Schule, an der Holger Schmidt Kinder auf das Deutsche Sprachdiplom vorbereitet, besucht seit kurzem auch der 17-jährige Narek. Er hat mit seiner Familie in Halle gelebt. Ist dort zur Schule gegangen. Und jetzt: Haben sich quasi zwei aus Sachsen-Anhalt in Jerewan getroffen. Ein Lehrer, der eine neue berufliche Herausforderung im Ausland gesucht hat, und ein Schüler, über dessen Leben andere entschieden haben.

"Wir geben schon Rat", sagt Holger Schmidt. Letztendlich müssten sich die Familien aber alleine durchschlagen. Narek sei aus Syrien nach Deutschland gekommen, sagt er. Weil seine Familie aber armenische Vorfahren habe, hätten ihn die Behörden nach Armenien abgeschoben, in ein fremdes Land.

An seine Ankunft in Armenien kann sich Narek gut erinnern. "Mein Onkel hat uns geholfen, vom Ausland aus. Damit haben wir eine Wohnung bezogen", sagt er. Das soziale Netz in Armenien, das ist die Familie.

Du bist relativ schnell drin, wenn du Verwandte und Bekannte hast, die dir helfen, auch wenn sie nicht viel haben. Holger Schmidt, Lehrer in Armenien

Manche Familien hätten gar keine Bezugspersonen, keine Angehörigen. Sie müssten dann zusehen. Integrationsangebote wie in Deutschland kennt Holger Schmidt in Armenien nicht.

Schwierigkeiten im Unterricht

Für die Jugendlichen beginnt dann irgendwann der Schulalltag. Der Unterricht. Vergine sagt, sie habe ihre Mitschüler verstanden. Die Buchstaben aber habe sie nicht schreiben können. In Armenien steht außerdem auch Russisch auf dem Lehrplan. "Das fehlt", sagt sie.

Ihr Deutschlehrer ist Holger Schmidt. Vergine sei die Älteste in der Gruppe. "Aber sie hat sich da sehr gut integriert, auch weil sie auch vom Typ her sehr offen ist."

Lehrer zwischen den Kulturen

Der Schulalltag ist anders als in Deutschland. Die Schulgebäude sehen anders aus, sagt die 15-jährige Vergine. "In manchen Klassenräumen hängt nur eine Lampe." – "Eine Birne und keine Lampe", ergänzt der Deutschlehrer. "Er versteht mich", sagt die Schülerin. Er habe Deutschland gesehen – und Armenien.