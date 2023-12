Schulorganisation Seiteneinsteiger auf Probe: Wenn plötzlich die Unterrichtsversorgung gefährdet ist

von Julia Heundorf, MDR SACHSEN-ANHALT

11. Dezember 2023, 10:25 Uhr

In Aschersleben gibt es an der Albert-Schweitzer-Schule zurzeit acht Seiteneinsteiger, einige von ihnen arbeiten bereits seit Jahren an der Gemeinschaftsschule. Für die Schule wurden Seiteneinsteiger zweimal zum Problem, als sich in der Probezeit herausstellte, dass es nicht passte. Denn die Lehrkräfte waren für das Schuljahr eingeplant.