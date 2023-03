Der Autozulieferer LMG Manufacturing aus Hoym will seine Produktion auf E-Mobilität umstellen und hat dafür am Montag den Spatenstich für eine neue Fertigungshalle am Standort gesetzt. Die Aluminium-Druckguss-Teile des Unternehmens sollen künftig speziell auf E-Autos zugeschnitten sein. Erklärtes Ziel sei, dass bald in jedem deutschen E-Auto Teile aus Hoym stecken, teilte die Firma per Pressemitteilung mit.