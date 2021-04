Ein Lottospieler oder eine Lottospielerin aus dem Salzlandkreis ist jetzt Multimillionär – mit knapp 12,4 Millionen Euro. Am Samstagabend sei der Schein der einzige bundesweit gewesen, der im Lotto 6 aus 49 alle sechs Gewinnzahlen sowie die Superzahl richtig hatte. Darüber informierte Lotto-Toto Sachsen-Anhalt am Montag. Die Chance für diesen Gewinn liegt nach Lotto-Angaben bei 1 zu 140 Millionen.

Derjenige sei nun um 12.375.421,50 Euro reicher, hieß es. Für den Spielschein für die Ziehungen am Mittwoch und Samstag wurden 20,10 Euro ausgegeben. Der Spieler oder die Spielerin ist den Angaben zufolge der 111. Lotto-Millionär seit 1991 in Sachsen-Anhalt und der zweite in diesem Jahr. Im März hatte jemand im Landkreis Wittenberg 4,8 Millionen Euro gewonnen.