Ortstermin in einem Technikraum im Keller der Burgschule in Aschersleben. Ein schmucker Altbau aus der Gründerzeit dient als Sekundarschule, an der rund 400 Kinder lernen. Auch im Keller gibt es Unterrichtsräume. Der Technikraum hat kleine Fenster, querlüften lässt er sich nicht. Wenn hier ganze Klassen arbeiten, kann die Luft stickig werden. Jetzt aber liegt ein leises Rauschen in der Luft. Und eine sanfte Brise strömt aus den Lüftungsschlitzen eines weißen Kastens neben dem Lehrertisch.