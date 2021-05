Vor über 4.000 Jahren Hinweise auf Schädelkult an Kultanlage Pömmelte

In der Kreis-Graben-Anlage in Pömmelte soll es nach neuesten Erkennissen vor rund 4.200 Jahren einen Schädelkult gegeben haben.

In der Kreis-Graben-Anlage in Pömmelte soll es nach neuesten Erkennissen vor rund 4.200 Jahren einen Schädelkult gegeben haben.

In der Kreis-Graben-Anlage in Pömmelte soll es nach neuesten Erkennissen vor rund 4.200 Jahren einen Schädelkult gegeben haben. Bildrechte: dpa

An der bronzezeitlichen Kreis-Graben-Anlage Pömmelte im Salzlandkreis hat es offenbar einen Schädelkult gegeben. Das ergaben neue Untersuchungen der rund 4.200 Jahre alten Siedlungsreste. "Seit dem Beginn der diesjährigen Grabung Anfang Mai wurden schon zwei Langhäuser, etwa 20 Siedlungsgruben und zwei Gräber freigelegt", sagte Landesarchäologe Harald Meller am Dienstag. Neben einem der Skelette habe ein zweiter Schädel gelegen: "Das deutet auf einen Kopfkult hin, bei dem man die Schädel von Ahnen aufbewahrt und in einzelnen Fällen sogar Kopfjagd betreibt." Meller sprach von einem neuen spannenden Aspekt, der weiter untersucht werde.

Die Fortsetzung der Erforschung der Rituallandschaft an der Elbe werde die Grundlage dafür bilden, die Region langfristig als kulturtouristisches Ziel zu etablieren, erklärte Kulturstaatssekretär Gunnar Schellenberger. Bereits das rekonstruierte Ringheiligtum Pömmelte habe sich schnell zu einem touristischen Anziehungspunkt für Besucher aus ganz Deutschland entwickelt.



Die Anlage wurde 2016 am Originalplatz rekonstruiert. Pömmelte ist Archäologen zufolge in Durchmesser und Aufbau gut vergleichbar mit dem englischen Stonehenge, nur wurde an der Elbe statt mit Steinen mit Holz gebaut. Experten zufolge hat der Ort eine ähnlich hohe spirituelle Bedeutung wie Stonehenge gehabt.