Naja. Diese theoretische Ausbildung ist schon sehr intensiv gewesen. Es ist ja nicht nur dieses Fachwissen, was man bekommt, sondern man lernt auch unheimlich viel über sich selber. Das halte ich für eine ganz wichtige Sache. Wie geht man selber mit dem Thema Tod und Sterben um? Was macht das mit mir persönlich? Und welche Möglichkeiten habe ich auch, diese Distanz zu wahren, die ich brauche, um nicht selber an so einem Einsatz zu zerbrechen?

Ja, die gibt es. Und wer sich gut kennt, der merkt das auch. In den regelmäßigen Supervisionen werden die Einsätze ausgewertet, wird geschaut, was hat der Einsatz mit dem Notfallseelsorger gemacht. Gibt es noch etwas, was ihn belastet oder sind nach dem Einsatz Fragen aufgetaucht, auf die er noch eine Antwort braucht? In meiner Verantwortung als Teamleiterin rufe ich innerhalb von 24 Stunden nach einem Einsatz meine Teammitglieder an und erfahre so, wie der Einsatz war und ob er den Einsatz ohne Probleme beenden konnte.