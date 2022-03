Als wir sie treffen, besucht sie gerade ein Ausbildungsseminar für angehende Notfallseelsorger. Sie lernen, wie Polizei und Rettungsdienste arbeiten, was der Bestatter macht. Sie beschäftigen sich mit dem Tod im häuslichen Bereich. Welche Reaktionen kann es bei den Hinterbliebenen geben? Wie ist es mit der Verabschiedung von Verstorbenen? Was passiert mit Menschen, die trauern. Was brauchen Angehörige, nachdem sie Todesnachrichten bekommen haben? Was kann den Betroffenen guttun?

Das sind alles Fragen, die Landespolizeipfarrerin Thea Ilse mit den angehenden Notfallseelsorgern erarbeitet. Sie koordiniert die Ausbildung, das Netzwerk. Um Menschen in solchen Situationen beizustehen, braucht es Sensibilität. "Das Wichtigste ist, dass man aushalten kann und nicht anfängt, zu agieren und handlungsaktiv zu sein. Was ja so die meisten Menschen von uns gerne wollen in solchen Momenten. Was uns noch von anderen Menschen unterscheidet: Ich muss in einem Fall von plötzlichem Tod sprachfähig sein. Also diese Kommunikationsfähigkeit mit wildfremden Menschen, den ersten Kontakt beim Thema Tod zu machen, ist schon noch eine besondere Herausforderung", erklärt Landespolizeipfarrerin Ilse.



Manchmal sind Ereignisse so dramatisch, dass Zeugen, Begleiter, Angehörige betreut werden müssen. Dann fordern Notarzt, Rettungsdienst oder Polizei oder der Disponent in der Leitstelle Notfallbegleiter dazu.