Die Vögel seien an Menschen gewöhnt, so lange die auf dem Weg blieben, sagt Uwe Nielitz. "Man kann hier Natur pur erleben." Es pfeift, es zwitschert von den Bäumen und aus dem hohen Schilf. Schwäne, Kraniche. Den Kuckuck, den erkenne ich am Ruf. Das Schnattern der Enten, das kann ich auch zuordnen. Dann hört es auch schon auf. Uwe Nielitz aber hält zwischendurch immer wieder kurz inne, hört ein Schnarren, Pfeifen oder Zwitschern – und weiß sofort, was da fliegt, sitzt oder brütet.