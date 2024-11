In Aschersleben im Salzlandkreis ist am Montag die Ortsdurchfahrt wieder freigegeben worden. Wie das Infrastrukturministerium mitteilte, sind während der vergangenen 20 Monate rund 750 Meter der B185 saniert worden. Zusätzlich wurden demnach benachbarte Straßen erneuert, Verkehrsinseln gebaut und neue Bushaltestellen am Kreishaus errichtet. Es sei zudem noch geplant, in diesem Herbst junge Bäume am Straßenrand zu pflanzen.