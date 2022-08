Im Salzlandkreis haben Archäologen am Ringheiligtum Pömmelte überraschend eine "Gräberstraße" aus der frühen Bronzezeit entdeckt. Sie ist mehr als 4.000 Jahre alt. "Über fast 30 Meter reihen sich wie an einer Perlschnur mindestens 15 Körpergräber", sagte Projektleiterin Franziska Knoll. Die Archäologen vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie in Sachsen-Anhalt gehen davon aus, dass sich die Bestattungen an einem Weg, der aus der Siedlung führte, orientierten. Damit hätte man "auch im Osten wohl das Ende der Mega-Siedlung erreicht", sagte Knoll.