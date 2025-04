Polarlichter erstrahlen am Himmel über Sachsen-Anhalt

Über Sachsen-Anhalt waren in der Nacht zu Donnerstag Polarlichter am Himmel zu sehen. Die grünen und violetten Lichtschleier leuchteten etwa in Calbe an der Saale durch die Wolkendecke. Auch in Brandenburg erstrahlte der Himmel in Grün- und Violett-Tönen. Der amerikanische Atmosphärendienst NOAA hatte für Mittwoch einen geomagnetischen Sturm der zweithöchsten Stufe G4 gemeldet.