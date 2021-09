In Bernburg hat die Polizei am Mittwochvormittag vorübergehend zwei Jugendliche in Gewahrsam genommen. Wie die Beamten mitteilten, hatte eine Zeugin die beiden beobachtet. Sie hätten sich maskiert und trugen augenscheinlich Schusswaffen bei sich. Zu dem Zeitpunkt sei eine "Amoklage" laut Polizei nicht auszuschließen gewesen. Die Polizei habe zunächst alle verfügbaren Einsatzkräfte in das Stadtviertel entsandt.