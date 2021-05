Zerstörungsfahrt im Salzlandkreis Radlader hinterlässt Schneise der Verwüstung

Am Sonnabendnachmittag hat ein 38jähriger Mann im Salzlandkreis mit einem Radlader eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Laut Polizei hatte er das Fahrzeug im Ascherslebener Stadtteil Drohndorf aus einem landwirtschaftlichen Betrieb gestohlen. Auf seinem Weg nach Mehringen fuhr er zunächst ein Auto an, in dem eine Frau und drei Kinder saßen. Die Familie kam mit einem Schrecken davon.