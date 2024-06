Weil rassistische Parolen skandiert worden sein sollen, ist in der Nähe von Magdeburg am Freitagabend ein Fußballspiel in der Kreisliga abgebrochen worden. Es sei Strafanzeige wegen des Verdachts der Volksverhetzung gestellt worden, sagte ein Polizeisprecher am frühen Samstagmorgen. Demnach hatte der Schiedsrichter die in Bördeland-Eggersdorf im Salzlandkreis ausgetragene Partie am Freitagabend abgebrochen.