Der längste Tag des Jahres Regen, Rave und rituelle Verse: Sommersonnenwende im Ringheiligtum Pömmelte

Bildrechte: Anne Hasselbach

Ein schweres Gewitter mit Starkregen zieht am Morgen des 21. Juni 2021 über das Ringheiligtum Pömmelte in der Nähe von Schönebeck hinweg. Zuvor feiern Jugendliche in der Kreisgrabenanlage eine Party. Sie treffen sich zur Sommersonnenwende, dem längsten Tag des Jahres. An diesem Tag bleibt es fast 17 Stunden lang hell, bevor für gut sieben Stunden die Nacht einbricht.