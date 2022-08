Unbekannte haben in Bernburg Gegenstände auf ein Bahngleis gelegt. Eine Regionalbahn ist am Dienstagabend in Höhe des Bahnübergangs Staßfurter Straße damit zusammengestoßen. Laut Bundespolizei handelte es sich um "Umlenkschleifen" und Verteilerdosen, die Unbekannte zuvor vom Bahnübergang ab- und mit Kabelbindern auf das Gleis montiert hatten.