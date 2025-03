Der Salzlandkreis will seinen Rettungsdienst verbessern. Dazu hat der Kreistag in Bernburg am Mittwochabend einstimmig einen Beschluss gefasst. Hintergrund ist, dass die Rettungswagen im Kreis im vergangenen Jahr in fast 86 Prozent aller Notfälle innerhalb von 12 Minuten vor Ort waren. Der gesetzliche Wert ist aber 95 Prozent.