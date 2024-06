In Sachsen-Anhalt finden am Samstag zwei Rettungsübungen statt. Am Concordiasee im Salzlandkreis proben dutzende freiwillige Helfer des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) nach eigenen Angaben Drohnenflüge, Erste-Hilfe-Maßnahmen, Vermisstensuche oder das Retten eines Tauchers geprobt. Zudem würde auf Behandlungsplätze erprobt und in einem Versorgungszelt gearbeitet.