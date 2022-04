Das rund Tausende Jahre alte Ringheiligtum Pömmelte (Salzlandkreis) startet an diesem Wochenende in die neue Saison. Am Samstag gibt es zum Frühlingsauftakt Musik und Tanz sowie historisches Handwerk in der touristischen Anlage, wie der Salzlandkreis mitteilte. Speziell für Kinder sei ein Seilerei-Angebot organisiert, eine Falknerei hat sich angesagt. Zudem geben Vereine der Region Einblicke in ihre Arbeit.