Über die Saale schippern, mit Blick auf das Bernburger Schloss oder durch die malerische Schifferstadt Alsleben. An Sehenswürdigkeiten entlang des Flusses fehlt es nicht – wohl aber mitunter an komfortablen Möglichkeiten, auszusteigen und sie anzusehen. Das soll sich ändern: In Calbe, Nienburg, Bernburg, Gröna, Groß Wirschleben, Alsleben und Könnern sollen neue Anlegestellen gebaut werden. Stege, an denen auch Haus- und Motorboote anlegen können. Die Flusslandschaft ist reizvoll. Gerade weil sie touristisch nicht so sehr erschlossen ist. Grund genug für eine Bootstour durch den Salzlandkreis.