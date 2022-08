"Die alte Tapete wird abgemacht, alles, was nicht niet- und nagelfest ist, wird erneuert", so Frenzel. Eine Firma habe Farbe gespendet. 30 neue Anmeldungen gibt es für das neue Schuljahr. Genug, um eventuell zwei Klassen zu bilden, rechnet sie vor. Für die Kinder braucht es mehr schicke Räume. Und die richten sie hier gerade her. "Ich mache das nicht für mich oder für die Lehrer, sondern einzig alleine für die Kinder, damit die wirklich eine tolle Atmosphäre haben, gern zur Schule zu kommen", betont die Direktorin.

Die Resonanz der Eltern sei enorm gewesen. Und das dürfte einen Grund haben: Die Schule ist eigentlich ein schmucker Bau. Der Gebäudekomplex, zu dem auch eine Kita und ein Hort gehören, ist jedoch in die Jahre gekommen. Lehrer und Schüler haben Räume und Flure zwar liebevoll dekoriert. Doch einige der Helfer dürften schon in ihrer Schulzeit über die gleichen Böden oder durch die gleichen Türen in Holzoptik gegangen sein. Zumindest in einem Gebäudeteil. In einem der Flure hängt eine große, graue Wanduhr, die eigentlich ins Museum gehören könnte. Schränke in den Klassenräumen sind in bunten Farben gestrichen – aber offensichtlich schon lange in Benutzung. Sehr lange.