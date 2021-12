Mit dieser Maßnahme solle der Fachdienst Gesundheit wieder in die Lage versetzt werden, "gemeldete Kontaktpersonen innerhalb kurzer Zeit zu kontaktieren, die in jedem Fall notwendigen Quarantäne-Schreiben schneller herauszuschicken und auch Fragen im Vorfeld zu beantworten, die ansonsten jeden Tag vielfach an der Corona-Hotline gestellt werden". Die Verfügung gilt voraussichtlich bis Ende Januar.