Die Neptune-Energy-Gruppe hat ihren Hauptsitz in London und unterhält Produktionsstandorte im Vereinigten Königreich, Norwegen, den Niederlanden, Deutschland, Algerien, Ägypten, Indonesien und Australien. Weltweit beschäftigt Neptune circa 1.400 Mitarbeiter.

Auch in der Altmark wird Erdgas gefördert und dann verteilt. Bildrechte: MDR

Deutschlandweit arbeitet der Konzern mit rund 400 Mitarbeitenden an Standorten unter anderem in Speyer, im Rühlermoor im Emsland, im Raum Hannover und in der Altmark. Die Jahresgesamtproduktion beträgt laut Unternehmen 303.000 Tonnen Erdöl und 4,5 Terawattstunden Erdgas. Allein mit seiner Erdgasproduktion könne Neptune nach eigenen Angaben den Energiebedarf von rund 300.000 Haushalten decken.