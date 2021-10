Kein schöner Anblick: der Hauptbahnhof in Schönebeck. Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel

Der in die Jahre gekommene Hauptbahnhof in Schönebeck wird saniert. Am Mittwoch sind dafür zwei Millionen Euro Fördermittel durch Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) und den Nahverkehrsservice (Nasa) an den Bauherren übergeben worden. Insgesamt wird die Sanierung vier Millionen Euro kosten, teilte der Nasa mit.

Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) setzt Hoffnung in die Sanierung. Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel Der Bahnhof gilt derzeit nicht als Schönheit und Aushängeschild der Stadt. Er sei in einem Zustand wie vor der Wende, sagte Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) MDR SACHSEN-ANHALT. "Die Zeit hat es dann auch nicht besser gemacht. Der tägliche Verfall, das Ruinöse, das man dort sieht, hebt nicht gerade die Stimmung in der Stadt", so Knoblauch. Deshalb solle ein moderner Bahnhof vor allem das "Tor zur Stadt" erneuern.

Mit Fahrradverleih, Hostel und womöglich DDR-Restaurant

Bauherr ist aber nicht die Stadt selbst, sondern die Städtische Wohnungsbau GmbH Schönebeck (SWB). Diese konzentriert sich nun vor allem auf das Hauptgebäude.