Pflanzen wachsen jetzt, im Herbst, üppig an der Ehle. Gerade sind Landschaftsgärtner am Ufer unterwegs. Sie entfernen Schilf und Kraut aus dem Bett des Grabens. Mit einem Bagger schneiden sie die Pflanzen ab. Stapeln sie säuberlich am Rande des Flusses. Die Arbeiten sind Routine. Sie sollen verhindern, dass die Ehle zuwächst. Die Umstände sind allerdings besondere. Bevor zum Beispiel der Bagger wieder auf die Straße kommt, müssen die Reifen gesäubert werden.



Seit klar ist, dass Flussbett und Ufer belastet sind, gelten Vorsichtsmaßnahmen. Die Aufregung war damals groß. Seither arbeiten die Behörden an Konzepten für eine Sanierung des Flusses.