Die Fortsetzung der Erforschung der Rituallandschaft an der Elbe werde die Grundlage dafür bilden, die Region langfristig als kulturtouristisches Ziel zu etablieren, erklärte Kulturstaatssekretär Gunnar Schellenberger. Bereits das rekonstruierte Ringheiligtum Pömmelte habe sich schnell zu einem touristischen Anziehungspunkt für Besucher aus ganz Deutschland entwickelt.



Die Anlage wurde 2016 am Originalplatz rekonstruiert. Pömmelte ist Archäologen zufolge in Durchmesser und Aufbau gut vergleichbar mit dem englischen Stonehenge, nur wurde an der Elbe statt mit Steinen mit Holz gebaut. Experten zufolge hat der Ort eine ähnlich hohe spirituelle Bedeutung wie Stonehenge gehabt.