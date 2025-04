Kürzungen drohen Eingliederungshilfe unter Druck: Warum Träger in Sachsen-Anhalt Alarm schlagen

26. April 2025, 05:00 Uhr

In Sachsen-Anhalt erhalten rund 30.000 Menschen mit Behinderungen Unterstützung durch die sogenannte Eingliederungshilfe. Doch um die Ausgestaltung der Hilfen ist ein Streit entbrannt. Träger von Einrichtungen fühlen sich unter Druck gesetzt und befürchten Einschnitte – trotz steigender Landesmittel. Ein Blick in den Alltag in einer Wohngruppe für Menschen mit Behinderung.