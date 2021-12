Im Ameos-Krankenhaus in Schönebeck wird die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe vorübergehend geschlossen. Das geht aus einer Mitteilung von Ameos hervor. Danach soll die Klinik ab 8. Dezember vorerst mit der Kinder- und Jugendmedizin in Aschersleben gebündelt werden. Als Grund nannte Ameos einen "akuten Fachkräftemangel" und einen hohen Krankenstand insbesondere bei Hebammen.

Wann die Klinik in Schönebeck wieder öffnen kann, ist demnach noch unklar. Ameos betonte, man werde weiter Personal suchen, um die Klinik in Schönebeck wieder öffnen zu können. Für Dienstagnachmittag hat der Konzern weitere Details angekündigt.

Ähnliche Probleme gibt es auch andernorts in Sachsen-Anhalt. Geht es nach den Plänen von Landrat Michael Ziche (CDU) im Altmarkkreis Salzwedel, soll die Kinderklinik in Gardelegen schließen. Das Problem auch hier: fehlendes Personal. Sollte sich hier nicht in wenigen Tagen eine Lösung finden, "wird die Kinderklinik nicht arbeiten können", so Ziche.