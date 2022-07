Feuerwehreinsätze im Salzlandkreis Verletzte bei Wohnungsbränden in Schönebeck und Bernburg

In der Nacht zum Donnerstag brannte in Schönebeck ein Einfamilienhaus und in Bernburg eine Wohnung. Insgesamt gab es drei Verletzte, in Bernburg rettete die Polizei ein Rentner-Paar aus den Flammen.