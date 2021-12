Weil die Lehrer sich weigern, die Maskenpflicht umzusetzen, untersucht das Landesschulamt die Vorgänge an einer Grundschule in Schönebeck im Salzlandkreis. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT war den Eltern der Schüler von der Direktorin mitgeteilt worden, dass man im Kollegium abgestimmt habe und der seit Montag geltenden Maskenpflicht nicht Folge leisten werde. Die Eltern sollten gegebenenfalls ihre Kinder selbst anweisen, eine Maske in der Schule zu tragen. Unter den Eltern hatte diese Ankündigung große Unsicherheit ausgelöst.

Masken im Unterricht zu tragen, ist unbequem – aber Pflicht. Bildrechte: dpa