Seit 1832 im Geschäft

Die Nammo-Munitionsfabrik in Schönebeck ist heute eine der ältesten noch produzierenden Fabriken Deutschlands. Jährlichen verlassen ca. 200 Millionen Schuss Kleinkalibermunition die Fabrik. 1832 wurde die Produktionsstätte für sogenannte Zündhütchen gegründet. Diese Zündhütchen dienen dem Zünden des Schießpulvers.

Die Munitionsherstellung in Schönebeck hat seit mehr als 190 Jahren Tradition. Bildrechte: dpa Nach 1990 wurde das Werk privatisiert und gehört heute zu dem norwegisch-finnischen Konzern Nammo, der die Lapua- und SK-Munition herstellt. Der Weltmarktführer von Sport-Munition ist hochgefragt. Die Kunden schätzen die Präzision der Munition sehr, sie treffen immer ins Schwarze, gab ein Kunde am Schießstand im Schönebecker Werk im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT preis. Geschäftsführer Uwe Müller erklärte: "Das Besondere ist die Konstruktion der Patrone und unser Treibladungspulver, was sehr temperaturstabil ist und was dafür sorgt, dass die Patrone bei minus 20 Grad Celsius das gleiche Treffbild zeigt wie bei null Grad."

Trainer testen Munition in Schönebeck

Über das Jahr verteilt kommen Trainer und Betreuer von Spitzenbiathleten weltweit nach Schönebeck, um Munitionslose für ihre Schützlinge zu testen. Munitionslose sind Produktionseinheiten, die zur selben Charge gehören. Die Patronen haben dadurch die exakt gleichen Eigenschaften. Jedes Los an Munition ist dagegen minimal anders, da die Zusammensetzung von dem Pulver in der Munition je nach Herstellung anders sein kann, so Christoph Tolonitz, Leiter des Sportservice bei Nammo Schönebeck.

Um herauszufinden, welches Los für welchen Schützling am besten ist, wird der Lauf einer Biathlonwaffe in einen Schraubstock gespannt. Die Fehlerquelle Mensch soll bei den Tests ausgeschaltet werden. Es werden jeweils zehn Schüsse auf eine Scheibe in 50 Metern Entfernung abgegeben. Die Scheibe ist keine klassische Scheibe mit Kreisen, die immer kleiner werden, sondern sie besteht aus Lasern. Damit kann präziser geschaut werden, wie nah die Treffer beisammen liegen. Je näher die Treffer beisammen liegen, desto besser passt die Munition zum Gewehr. Denn wie jedes Munitionslos anders ist, ist es auch jedes Gewehr. Doch es gilt: Es gibt für jeden Topf einen passenden Deckel, so ein Produktionsleiter. Am Schießstand kann die Munition getestet werden. Die Waffe wird dafür in einen Schraubstock gespannt. Bildrechte: MDR/Marie Milius

Die Trainer kommen meistens mit 20 bis 40 Biathlongewehren von ihren besten Sportlern, um sie alle mit verschiedenen Losen zu testen. Das kann eine Zeit dauern. Im Schönebecker Werk schätzen die Trainer vor allem die Kältekammer. Sie können die Patronen bei realen Wintersport-Bedingungen testen. Denn die Patronen müssen kälteunempfindlich sein und auch bei minus 20 Grad perfekt fliegen, so der Leiter des Sportservice.

Was ein gutes Geschoss ausmacht