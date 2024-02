Schönebeck im Salzlandkreis hat bei der Ausstattung ihrer Freiwilligen Feuerwehr aufgerüstet. Für knapp 824.000 Euro ist am Freitagabend ein neues Drehleiter-Fahrzeug in den Dienst gestellt worden. Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) hatte das Feuerwehrauto feierlich überreicht.

Knoblauch würdigte die Leistungen der Kameraden bei den zahlreichen Einsätzen und erklärte: "Es ist mir eine Ehre und Freude, das Fahrzeug in den Dienst zu stellen. Allzeit gute und unfallfreie Fahrt!" Mit dem Signal "Status 2", das für "einsatzbereit auf Wache" steht, wurde das Hubrettungsfahrzeug offiziell in den Einsatzdienst aufgenommen.

Eigentlich war das neue Gefährt bereits am 26. Januar im Gerätehaus angekommen, diente aber bis zur symbolischen Übergabe erst einmal nur als Ausbildungsfahrzeug. Mit der Drehleiter sind Einsätze bis in 23 Metern Höhe möglich, mit an Bord ist laut Stadt modernstes feuerwehrtechnisches Zubehör.