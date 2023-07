Fahrrad, Skateboard & Inlineskates Neue Sportanlage in Schönebeck eröffnet

In Schönebeck im Salzlandkreis gibt es eine neue Sportanlage. Der Pumptrack ist am Freitag eröffnet worden – und kann nun mit sämtlichen Geräten befahren werden, ob Fahrrad, Skateboard, Inlineskates oder Roller. Jugendliche in der Stadt hatten sich dafür eingesetzt, dass die Strecke gebaut wird.