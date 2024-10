An Berufsschule Simulator für angehende Binnenschiffer in Schönebeck

02. Oktober 2024, 08:14 Uhr

An nur zwei Berufsschulen in Deutschland werden Binnenschiffer und Binnenschiffkapitäne ausgebildet. Eine Schule steht in Schönebeck. Dort wird im Oktober für zwei Wochen ein Schifffahrt-Simulator aufgebaut. Es soll ein Probelauf für einen eigenen Simulator werden.