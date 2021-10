Bei den Exponaten handelt es sie sozusagen um den Nachlass eines Lehrers. Wilhelm Lederbogen ist seinerzeit viel herumgekommen, Ende des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts, bevor er Schulrektor wurde. Damals hat Lehrer Lederbogen an einer Schule in Kamerun gearbeitet. Offenbar hat er mitgebracht, was die Menschen dort herstellten. Und diese Sammlung steht seit vielen Jahren im Ascherslebener Museum. Höchstwahrscheinlich hat er die Gegenstände dem Museum schlussendlich geschenkt. "Aber das ist noch nicht erforscht", sagt Museumsleiterin Luisa Töpel.

Für die Ausstellung haben sich die Schüler mit dem Leben von Lehrer Lederbogen beschäftigt. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe

Die Biografie des Lehrers haben die Schüler zusammengefasst: 1870 wurde Wilhelm Lederbogen in Hohendodeleben geboren. Von 1896 bis 1901 hat er an einer Regierungsschule in der Stadt Duala in Kamerun gearbeitet, ab 1902 als Lehrer in Aschersleben. Tätig war er wohl auch für das städtische Museum. Dort gibt es zwar Karteikarten zu den kunstvoll gearbeiteten Messern, Dolchen und Gefäßen. Woher sie aber genau stammen, steht nicht in den Archiven.