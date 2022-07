Ein Mann hat am Samstagabend in Bernburg mehrere Schüsse abgefeuert. Wie sich später herausstellte, handelte es sich aber um eine Schreckschusswaffe. Wie es am Sonntag von der Polizei hieß, hatte der Mann in unmittelbarer Nähe zum Busbahnhof mehrere Schüsse in die Luft abgegeben. Daraufhin alarmierten Zeugen die Polizei. Warum der Mann um sich schoss, wurde nicht mitgeteilt.