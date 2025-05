Ein anderes Bundesland kommt für sie nicht in Frage. Johanna will in der Region bleiben. "Weiter weg ist nicht so meins", sagt sie. "Ich will lieber näher an meiner Familie wohnen als weiter weg."

In den letzten Wochen an der Burgschule in Aschersleben wird ihr bewusst, wie prägend diese Zeit war. "Die Pausenhofgespräche und die Sportfeste, die fand ich immer ganz toll", erinnert sie sich. "Es war schön, einfach mit Leuten zu erzählen und Zeit zu verbringen."

In ein paar Wochen wird Johanna ihr Abschlusszeugnis in den Händen halten – wenn alles klappt. Dann beginnt ein neues Kapitel – ganz in der Nähe. Vor der Ausbildung will sie erst einmal auf die Fachoberschule. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe

Niclas

Niclas Worm hat seine Schulbücher schon abgegeben. "Wie eine Erleichterung", sagt er. "Ich würde sagen, wie so eine Last, die jetzt wegfällt." Ein Haken hinter die Schulzeit – zumindest fast. Dafür will er lernen, ehrgeizig ist er: "Ich werde mich jetzt nochmal ein bisschen reinhasseln. Aber im Großen und Ganzen denke ich mir, wird das kein Problem."

Sein Plan steht: Nach dem Sommer beginnt Niclas eine Ausbildung im IT-Bereich. Leicht war der Weg dorthin nicht. "Ich bin anfangs ziemlich naiv rangegangen und habe gedacht, der Erstbeste nimmt mich gleich", sagt er. "Bis ich leider merken musste, dass das nicht der Fall ist." Die Suche nach einem Ausbildungsplatz war mühsam – umso größer ist die Erleichterung. "Ich bin glücklich, dass ich ihn habe, weil ich war mir nicht sicher, ob das noch was wird."

Ich möchte meine besten Jahre auch in Großstädten verbringen. [...] Wenn ich jetzt schon weggehe, ist mir das Risiko einfach zu groß, dass ich untergehe. Niclas Realschüler kurz vor dem Abschluss