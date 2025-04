Die Polizei im Salzlandkreis ermittelt wegen eines Schweinediebstahls in Barby. Nach Angaben der Ermittler fiel einem Tierhalter in Pömmelte beim Durchzählen am Karfreitag auf, dass zwei seiner Schweine fehlen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten Unbekannte die Stalltür aufgehebelt und die Tiere möglicherweise gewaltsam gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Auch in Tornitz hat es einen Einbruch in eine Schweinemastanlage gegeben. Laut Polizeibericht gelangten Unbekannte allerdings nicht in den Stall, sondern in das Bürogebäude und öffneten dort einen Tresor. Die Höhe des Diebesgutes ist unbekannt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.