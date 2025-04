Im Salzlandkreis Schwerer Unfall: Kind befreit sich aus Autowrack und läuft weg

27. April 2025, 15:35 Uhr

Bei einem schweren Unfall im Salzlandkreis ist ein Pkw mit einer Frau und einem Kind am Sonntagvormittag an einen Baum geprallt. Das Auto war zwischen Nienburg und Neugattersleben von der Straße abgekommen. Nach Angaben der Feuerwehr musste die Frau aus dem Auto befreit werden. Nach MDR-Informationen wurden beide Personen mit dem Rettungshubschrauber in die Magdeburger Uniklinik geflogen.