Im Salzlandkreis hatten eine Frau und ein 10-jähriges Kind am Sonntagvormittag einen schweren Unfall. Das bestätigte die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT. Wie das zuständige Polizeirevier in Bernburg am Dienstag mitteilte, sind die genauen Umstände des Unfalls jedoch weiter unklar. Die Frau und das Kind seien aufgrund ihrer schweren Verletzungen weiterhin im Krankenhaus. Einer Sprecherin zufolge konnten sie noch nicht befragt werden.