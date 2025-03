Nach Bedrohung mit Messer: SEK erschießt Mann in Schönebeck

In Schönebeck im Salzlandkreis hat ein Spezialeinsatzkommando der Polizei am Freitag einen Mann erschossen. Das hat die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT bestätigt. Der 26-jährige Afghane soll demnach am frühen Morgen in einem Mehrfamilienhaus zunächst einen gleichaltrigen Deutschen bedroht haben. Die Hintergründe sind noch unklar.