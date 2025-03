Danach soll der Tatverdächtige Polizisten mit einem Messer bedroht haben, sodass das SEK hinzugezogen worden sei. Laut einem Bericht der " Volksstimme" , die zuerst über den Einsatz berichtet hatte, hatten die SEK-Kräfte drei Warnschüsse abgegeben, ehe sie auf den Verdächtigen schossen. Die Polizei schrieb in ihrer Mitteilung von Freitagvormittag dazu lediglich: "In der Folge kam es [...] zur Schussabgabe auf den Tatverdächtigen." Der angeschossene Verdächtige starb den Angaben zufolge in einem Krankenhaus.

Der Afghane war laut dem Ausländerzentralregister am 1. November 2022 nach Deutschland eingereist, wie das Innenministerium in Magdeburg mitteilte. Er war demnach zunächst in der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber des Landes untergebracht und wurde im Februar 2023 in den Salzlandkreis verteilt. Zuletzt habe er in Schönebeck gewohnt.