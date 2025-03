Spezialkräfte der Polizei haben in Schönebeck einen 26-Jährigen erschossen, der mit einem Messer gedroht haben soll.

Die Hintergründe sind noch unklar. Berichte über abgegebene Warnschüsse bestätigte eine Polizeisprecherin gegenüber MDR SACHSEN-ANHALT nicht.

Der Mann aus Afghanistan war im November 2022 nach Deutschland gekommen. Seine jüngste Aufenthaltserlaubnis galt noch bis zum Sommer.

In Schönebeck im Salzlandkreis hat ein Spezialeinsatzkommando der Polizei am Freitag einen Mann erschossen. Das hat die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT bestätigt. Der 26-jährige Afghane soll demnach am frühen Morgen in einem Mehrfamilienhaus zunächst einen gleichaltrigen Deutschen bedroht haben. Die Hintergründe sind noch unklar. Von der Polizeiinspektion Magdeburg hieß es am Montag auf Anfrage, die Ermittlungen dauerten weiterhin an.

Laut Polizei soll der Tatverdächtige Polizisten mit einem Messer bedroht haben, sodass das SEK hinzugezogen worden sei. Laut einem Bericht der "Volksstimme", die zuerst über den Einsatz berichtet hatte, hatten die SEK-Kräfte drei Warnschüsse abgegeben, ehe sie auf den Verdächtigen schossen. Die Polizei schrieb in ihrer Mitteilung von Freitagvormittag dazu lediglich: "In der Folge kam es [...] zur Schussabgabe auf den Tatverdächtigen." Der angeschossene Verdächtige starb den Angaben zufolge in einem Krankenhaus. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

SEK-Einsatz in Schönebeck: Angeschossener Mann stirbt im Krankenhaus

Eine Polizeisprecherin sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Freitagmittag, sie könne die Warnschüsse nicht bestätigen. Eine Anwohnerin berichtete MDR SACHSEN-ANHALT, dass sie nachts von Schüssen geweckt worden sei.

Der Afghane war laut dem Ausländerzentralregister am 1. November 2022 nach Deutschland eingereist, wie das Innenministerium in Magdeburg mitteilte. Er war demnach zunächst in der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber des Landes untergebracht und wurde im Februar 2023 in den Salzlandkreis verteilt. Zuletzt habe er in Schönebeck gewohnt.

Asylantrag im Februar 2023 gestellt

Der Mann hatte den Angaben zufolge am 13. Februar 2023 einen Asylantrag gestellt. Dieser sei im Februar 2024 abgelehnt worden, zugleich wurde ein Abschiebungsverbot nach Afghanistan festgestellt.