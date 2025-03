Nach dem tödlichen Polizeieinsatz am Freitag in Schönebeck im Salzlandkreis dauern die Ermittlungen weiter an. Wie die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, sind noch etliche Fragen in dem Fall ungeklärt. Bis auf seine illegale Einreise sei der getötete Mann aus Afghanistan bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten.