Der tödliche SEK-Einsatz im März 2025 in Schönebeck (Salzlandkreis) war am Donnerstag Thema im Innenausschuss des Landtags. Wie ein Reporter von MDR SACHSEN-ANHALT berichtet, schilderte Kriminaldirektor Mike Schnorrer den genauen Ablauf des Einsatzes. Demnach gingen am 7. März 2025 nachts, um 1:30 Uhr und 1:35 Uhr zwei Notrufe bei der Polizei ein, laut denen ein 26-jähriger Afghane in einem Wohnhaus einen Landsmann und einen Deutschen mit einem Messer bedroht habe.