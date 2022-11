Der Expertenbegriff "mittel-schlecht" kommt ganze elf Mal vor, in den 215 Seiten Einleitgenehmigung. So viele Seiten braucht das Landesverwaltungsamt um in Worte zu fassen, nach welchen Regeln der Sodahersteller Ciech Produktionsabwässer in die Bode leiten kann. In dieser Einleitgenehmigung kommt das Adjektiv "schlecht" häufiger vor. Jedoch als Teil eines "Verschlechterungsverbots". Der Zustand der Bode soll eher besser werden.